兩岸國際

阿富汗省長辦大樓遇襲爆炸

阿富汗塔哈爾省省長辦公室大樓前上周六下午發生爆炸，襲擊者當場死亡。阿富汗臨時政府內政部發言人卡尼證實事件，指出因為安全人員阻止，襲擊者在爆炸中喪生，未能夠抵達其襲擊目標。目前，尚無任何組織承認責任。（綜合報道）
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