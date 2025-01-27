以軍續駐黎南 開火釀15死83傷

以色列和黎巴嫩真主黨去年11月27日達成的停火協議昨日屆滿，以軍沒有在限期內全面撤出黎巴嫩南部。仍留守的以軍在黎南一個村落開火，造成至少15人死亡，83人受傷。以色列政府指摘真主黨多次違反停火協議，以軍會繼續部署黎南。（綜合報道）