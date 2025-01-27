兩岸國際

美解除供以2000磅炸彈限制

3名以色列官員表示，美國白宮指示國防部解除拜登政府期間對向以色列供應2,000磅炸彈的限制。1,800枚MK84炸彈（單個重2,000磅）將裝上船，並在未來幾天運往以色列。（綜合報道）
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