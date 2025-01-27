去年3678萬人次訪日 入境旅客破紀錄

日本出入國在留管理廳上周五公布，去年外國人入境人數（初值）約3,678萬人次，創下自1950年有紀錄以來新高。

去年外國人入境日本人數，較第二高的2019年多了約559萬人次。入管廳認為，國際航班增加及日圓持續貶值，有利更多遊客訪日。剔除再入境人數後的新入境人數同創歷史新高，約3,402萬人次。遊客佔新入境者98%，約3,336萬人次，隨後依次是留學（約17萬人次）、技能實習（約15萬人次）。赴日技能實習人數較對上一年減少19%，但持特定技能簽證抵日人數增加48%，約6萬人次。

南韓台灣佔最多 從國家及地區來看，入境日本的外國人以南韓人最多（約863萬人次），其次是台灣（約569萬人次），而中國大陸（約549萬人次）及美國（約267萬人次）。一方面，日本人去年為1,301萬人次出境，較2023年增加35%，但未能超過2019年約2,008萬人次。

選乘全日空客機抵日的中國大陸旅客，本月中起可免費轉乘全日空日本內陸航線。旅客只需支付國際航線機票費用，從羽田機場等轉機前往日本其他地方城市機場的航班不需額外付費。全日空去年7月起，率先豁免南韓、台灣、澳洲等地入境旅客的轉乘費用，翌月擴大至從美國出發航班。連同中國大陸在內，措施適用於約20個國家和地區。本報綜合報道