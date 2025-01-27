兩岸國際

特朗普外訪 先到英國或沙特

施紀賢（圖）或與特朗普會晤。（Getty Images圖片） 施紀賢（圖）或與特朗普會晤。（Getty Images圖片）
施紀賢（圖）或與特朗普會晤。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】美國總統特朗普上周六表示，首個外訪地點可能是英國或沙特阿拉伯。
稱未必認同英揆信念
特朗普指出，美國總統傳統上首次外訪會選擇英國，但他可能選擇沙特。對於英國，特朗普表明自己未必認同英國首相施紀賢的信念，但兩人關係非常好，計劃在24小時內與對方通電話。
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