白宮傳與科技巨頭商接管TikTok 字節跳動或可保留少數股權

【本報綜合報道】美國總統特朗普上台後簽署行政命令暫緩TikTok的「不賣就禁」法令75天，美媒上周六指白宮正與科技巨頭甲骨文公司及其他外部投資者磋商，讓它們接管TikTok，TikTok的中國母公司字節跳動可保留少數股權。特朗普同日表示，很多人向他表明有意購買TikTok，他會在30天內做決定。

特朗普稱30天內決定 知情人士透露，白宮與甲骨文上周五開過會討論潛在交易，本周會有另一場會議。根據談判中的協議，字節跳動可保留TikTok少數股權，但TikTok的演算法、數據收集、軟件更新等將由甲骨文管理，意味美國公司會擁有TikTok大多數股權，交易條件仍可改變，亦未敲定。知情者續指，甲骨文的最終目標是有效地監管TikTok，字節跳動不會完全退出，但會最小化中國的擁有權。

除了甲骨文，微軟亦參與談判。早在2020年，特朗普在首個總統任期已試圖強制TikTok剝離字節跳動，當時甲骨文和零售巨頭沃爾瑪曾談判收購TikTok，但最後不成事。白宮曾指，字節跳動可能要價2,000億美元（約1.56萬億港元），沃爾瑪今次則因不接受估價而沒有參與談判。

一名國會職員指出，即使白宮達成有約束力的法律協議，列明字節跳動不能操控TikTok，獲得國會同意仍是關鍵，重點是要顯示到字節跳動與TikTok不再存有營運關係，前者不再控制TikTok，沒有「後門」可讓中國取得訪問權限。