特朗普簽令後改口 稱美或重新入世衞

特朗普在拉斯維加斯一場集會上，談及重回世衞。他表示：「也許我們會考慮再次這樣做，我不知道。也許我們會。他們必須清理幹淨（clean it up）。」特朗普不滿中國人口比美國多得多，但美國向世衞繳納更多會費。特朗普在日前的行政命令中指摘，世衞應對全球衞生危機不力，無法證明自身政治獨立，同時向美國索要不公平的繁重費用。行政命令要求盡快採取適當措施，暫停向世衞提供任何來自美國政府的資金、支持和資源。