特朗普簽令後改口 稱美或重新入世衞
不滿人口較中國低 卻需繳更多會費
美國總統特朗普上周一就任後甫簽署行政命令，宣布美國退出世界衞生組織。惟事隔5日後，特朗普上周六卻指考慮重新加入世衞，但目前仍未確定。
特朗普在拉斯維加斯一場集會上，談及重回世衞。他表示：「也許我們會考慮再次這樣做，我不知道。也許我們會。他們必須清理幹淨（clean it up）。」特朗普不滿中國人口比美國多得多，但美國向世衞繳納更多會費。特朗普在日前的行政命令中指摘，世衞應對全球衞生危機不力，無法證明自身政治獨立，同時向美國索要不公平的繁重費用。行政命令要求盡快採取適當措施，暫停向世衞提供任何來自美國政府的資金、支持和資源。
交申請一年後方可退出
美國作為世衞主要出資國，財務貢獻包括分攤會費和自願捐款兩部分。分攤會費根據成員國的經濟實力和人口比例計算，美國承擔約18%全球會費預算，在所有成員國中比例最高，至於自願捐款部分則可以隨時削減。聯合國證實，美國已正式提交退出世衞的申請。根據世衞章程規定，成員國需在提交退出申請一年後方可正式退出，退出世衞的生效日期為2026年1月22日，期間美國仍有義務全額繳納2025年會費。
世衞發言人林德梅爾對美國決定退出表示遺憾，希望美國重新考慮，否則將對全球衞生合作產生深遠影響，全球衞生和世界人民都將付出代價。美國喬治敦大學全球公共衞生專家戈斯廷稱，美國退出世衞對本國衞生安全和創新優勢造成嚴重傷害，特朗普在未經國會批准下退出聯合國機構，可能面臨法律挑戰。
沙特稱擬增逾4萬億投資美
此外，特朗普要求沙特阿拉伯加大對美國投資，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼日前告訴特朗普，沙特希望擴大與美國的投資和貿易關係，未來4年內至少增加6,000億美元（約4.68萬億港元）。特朗普上周六表明，希望對方增加至少一萬億美元（約7.8萬億港元）。本報綜合報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：