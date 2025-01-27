尹錫悅涉帶頭內亂 韓首名在任總統被控

【本報綜合報道】南韓檢察總長沈雨廷昨日召開全國檢察長會議，就總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案處理方向聽取意見。尹錫悅因涉嫌帶頭發動內亂罪正式被起訴，為南韓現任總統首次被逮捕起訴。

第二度駁回延長拘留申請 全國檢察長會議上午10時起在沈雨廷的主持下召開，大檢察廳次長及部長、全國高等檢察廳和地方檢察廳檢察長與會。檢方緊急戒嚴特別偵查本部長、首爾高等檢察廳檢察長朴世鉉會後表示，會上共享案件偵辦過程和證據等，並討論各種方案。

戒嚴特別偵查本部針對尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂向法院提起公訴，特別偵查本部綜合對其他犯罪嫌疑人調查所獲取的證據，以及警方移交的辦案資料等，認定對尹錫悅提起公訴妥當。

首爾中央地方法院上周六第二度駁回檢方的延長拘留尹錫悅申請，尹錫悅的拘留期限今結束。

根據規定，疑犯被拘留後，如果10天內沒有起訴就必須釋放。尹錫悅涉嫌同前防長金龍顯合謀發起違憲、違法的緊急戒嚴，投入武裝戒嚴軍進入國會，以擾亂憲政秩序為目的發動暴亂。