美換屆朝展示強硬 試射海對地巡航導彈

金正恩親視察 稱戰爭遏制手段完備 美國總統特朗普就任後，北韓上周六首次試驗武器系統，成功試射海對地戰略巡航導彈。最高領袖金正恩觀看試射，稱戰爭遏制手段進一步完備，今後將以更加升級發展的軍事力量為基礎，以負責任的態度完成責任和使命，繼續維護和平與穩定。

北韓導彈總局負責試射，稱任務是建設國防能力計劃一部分。導彈沿橢圓形和8字形軌道飛行，飛行1,500公里後準確命中目標，總飛行時間7,507至7,511秒，試射沒有對周邊國家安全造成負面影響，旨在根據地區安全環境變化不斷提高對潛在敵方的戰略遏制效果。

韓捕捉射導彈迹象追蹤監視 南韓聯合參謀本部（聯參）稱，提前捕捉到北韓發射導彈迹象並追蹤監視，正在分析導彈具體參數。聯參指出，朝方於上周六下午4時許，從內陸地區向西部海域發射數枚巡航導彈。韓美情報部門分析導彈具體參數，韓軍基於韓美聯合防衞態勢，嚴密關注北韓各種活動，保持壓倒力量和態勢應對任何挑釁。

從朝中社發布的圖片推斷，導彈似乎採用冷發射，它常見於潛艇和艦載垂直發射系統。北韓去年1月測試名為「火箭矢-3-31」的新型潛射戰略巡航導彈，兩枚導彈分別飛行7,421秒和7,445秒，擊中島嶼目標。部分觀點認為，北韓上周六可能測試火箭矢-3-31改良型號。

南韓國民力量黨國會議員于永文（音譯）認為，試射可能是北韓加強戰術核打擊能力計劃一部分，北韓擬在新型軍艦和潛艇上配備同類導彈。分析認為，金正恩可能不會立刻響應特朗普的對話提議，繼續通過強化國防力量保持與美國對抗局面。

韓前防長籲要擁核自衞防朝 南韓前國防部長李相熹稱，如果美國承認北韓為核武國並推進裁軍談判，南韓必須擁核自衞。他指出，與其為了獲得長期安全保障與特朗普交易，送錢給將駐韓美軍視作僱傭兵的特朗普，倒不如讓美軍撤走並自主核武裝。實現核武裝後，由南韓應付東北亞地區的中短程威脅，美國負責應對遠程威脅。

有反對論者擔憂，南韓獲得核武後會受到美國與國際社會經濟制裁。李相熹指出，國家安保是生死存亡問題，經濟則是關乎生活質量的民生問題，烏克蘭棄核後一夜分崩離析便是前車之鑑。本報綜合報道

北韓上周六首次試驗武器系統，成功試射海對地戰略巡航導彈。 北韓最高領袖 金正恩