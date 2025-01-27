歲末年初 政法委：嚴防個人極端案件

【本報綜合報道】農曆新年將至，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清上周六提醒有關部門，歲末年初歷來是各類風險隱患高發期，要嚴防發生個人極端案件和重特大公共安全事故，全力保障春節期間秩序良好、社會安定。

偕公安部長巡視地區分局 官媒報道，陳文清上周六出席春節安保工作會及看望慰問基層政法幹警。中共中央書記處書記、公安部部長王小洪主持會議並參加慰問。陳文清在會上強調，歲末年初歷來是各類風險隱患高發期，有關部門要嚴格落實維護社會穩定責任制，深化矛盾糾紛排查化解，強化社會治安巡邏防控，做好重點部位、人員密集場所安全防範，加強大型活動、道路交通安全管理，加強有關群體服務管理，落實做好防風險、保安全、護穩定各項工作。

他提到，要加強值班值守、工作調度、應急處置，嚴防發生個人極端案件和重特大公共安全事故，全力保障春節期間秩序良好、社會安定。陳文清會後和王小洪赴北京市公安局天安門地區分局、東城分局應急處突隊、西城分局西長安街派出所等地，了解值班備勤、應急處突、巡邏防控、轄區安保等情況。