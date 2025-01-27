春節擴禁放 上海逾260人被捉拿 檢1.4萬箱爆竹煙花

購買須實名登記 鼓勵舉報非法儲備 內地部分民眾迎接農曆新年，難免會燃放煙花爆竹。上海市公安局及各區政府日前相繼發布加強管理煙花爆竹安全通告，除了擴大禁燃禁放範圍，亦要求買家實名登記。當地警方亦公布，由去年12月起已查處逾220宗相關違法犯罪案件，逮捕260多人，收繳超過1.4萬箱非法煙花爆竹。

根據《上海市煙花爆竹安全管理條例》（下稱《條例》），當地禁止在外環線以內區域燃放煙花爆竹，即使外環線以外部分區域亦不獲准許，包括設在外環線以外的國家機關駐地及文物保護單位等均屬「禁燃禁放區」。與往年相比，全市本年禁燃禁放範圍有所擴大。

明日至初七元宵節多處禁放 例如在松江區，東至松江—閔行、南至黃浦江、西至G1503（上海繞城高速）、北至松江—青浦區界合圍區域往年均可燃放煙花爆竹，不過本年被納入新設禁燃禁放範圍，由明天（年廿九）至下周二（正月初七），以及2月12日（元宵節）一律不得燃放。至於浦東新區、閔行區及青浦區禁燃禁放範圍亦較以前有所擴大，同時明確規定不可在重污染天氣期間燃放煙花爆竹。

除了擴大禁燃禁放範圍，《條例》亦要求購買煙花爆竹人士須實名登記，同時留下聯絡電話。在上周四開售當天，松江警方到場維持秩序，引導民眾現場登記身份，同時提醒注意安全。有工作人員補充，每名市民購買煙花爆竹數量均有限制，每天銷售量由上級配置，採取先到先得、售完即止制度。

為了打擊非法運輸、儲存及銷售煙花爆竹等違法犯罪行為，上海警方上月已展開專項打擊行動，亦加強巡邏容易出現違規存放煙花爆竹集貿市場、廢舊廠房、郊區農房及倉庫等場所。當地警方強調將持續加強打擊相關違法犯罪行為，同時鼓勵市民舉報非法生產、經營、儲存、運輸及燃放煙花爆竹行為。本報綜合報道