海口防噪新規 廣場舞太嘈即罰款

【本報綜合報道】海南省海口市近日發布防治噪音污染辦法，規定在公共場所跳廣場舞一旦造成噪音，可罰款最多1,000元（人民幣‧下同，約1,080港元），將由2月1日起正式施行。

下月起實施 辦法明確在街道、廣場、公園、公共綠地等公共場所組織或開展娛樂、聚會、廣場舞、體育鍛煉等活動，如未遵守公共場所相關規定，未採取有效措施造成噪音污染，或違反規定使用音響器材產生過大音量，由綜合行政執法部門說服教育，責令改正，若拒不改正會給予警告，可向每人處200元（約216港元）至1,000元罰款，每單位可處2,000元至2萬元（約2,160至2.16萬港元）罰款。

辦法又明確規定相關組織參與噪音治理，並鼓勵業主委員會、物業服務人、業主通過制訂管理規約或其他形式，約定物業管理區域噪音污染防治要求，由業主共同遵守。小區內噪音擾民行為屬於物業管理區域內，規定由業主委員會、物業服務人或者其他管理人應當依照法律、法規及管理規約，勸阻、調解行為人噪音擾民行為，如勸阻、調解無效，應當及時向職能部門報告並協助處理。