台夫婦攜6童返鄉 駕電動車撞壆起火 4死4傷

臨近農曆新年，台灣民眾自周末起陸續返鄉。當地一名男子前晚駕駛一輛租來5人電動車，接載妻子、3名孩子及另外3名未成年親屬回鄉過年，詎料在桃園市國道1號楊梅休息站撞上石壆，導致座駕起火，至今導致4死4傷。國道警方表示，正調查車禍到底是輔助駕駛或疲勞駕駛所致。

國道警方及桃園市消防局公布，40歲倪姓男司機前晚接載39歲展姓妻子、10歲兒子、8歲兒子、4歲女兒、4歲展姓外甥女、兩歲展姓外甥，以及妻子的11歲吳姓外甥女一同返回雲林縣老家。直至同晚7時27分左右，電動車疑似駛入楊梅休息站時撞上石壆。

由於撞擊力太過猛烈，電動車車頭位置不久即起火燃燒，車上各人受困，倪男當場命喪，其10歲長子送院後不治，4歲女兒則與兩歲展姓外甥延至昨晨證實死亡。其餘4名傷者目前仍留院接受治療，其中展女昏迷程度較為嚴重，8歲兒子及11歲女童亦被燒傷，僅得4歲展姓女童送院時仍然清醒。

展女的弟弟昨天前往車禍現場，並透露與姊姊一家均居住台中市，由於自己生病，遂把3名孩子交予對方照顧。談及最新情況時，他憂慮姊姊腳部嚴重受傷，恐怕需要截肢，又指出事電動車屬於租車公司，姐夫有使用輔助駕駛習慣。

桃檢調查起火原因 針對車禍成因，國道警方昨天重申，正調查是與否輔助駕駛、疲勞駕駛或司機病史所致，起火原因則交由桃園檢方相驗及勘驗釐清。對於外界質疑楊梅休息站啟用兩年多以來頻頻發生自炒車禍，或與路型設計及標示不夠清楚有關，高速公路局強調現有車道及車速配置均符合規範，會持續增設警示設施及標線設計。本報綜合報道