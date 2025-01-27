河南大學大禮堂火災 向32公僕問責

【本報綜合報道】具有百年歷史的河南大學明倫校區大禮堂去年5月發生火災，河南省消防救援總隊前日發布火災事故調查結果，過火面積3,410平方米，直接經濟損失2,743.8萬元人民幣（約2,980萬港元）。大禮堂修繕工程施工方、監理方等16人因涉嫌犯罪，被警方立案偵查和移送司法機關依法處理。紀檢監察機關對事故中有失職塞責問題的地方黨委、政府及有關職能部門、單位32名公職人員嚴肅問責。

違規使用液化石油氣槍 調查報告顯示，此是一宗在文物修繕工程施工過程中，事發單位安全管理缺失，施工單位違法違規明火作業，監督部門放任失職，設計單位違規設計，屬地黨委、政府及相關職能部門、單位履職不到位而導致的生產安全責任事故。

河南省政府成立事故調查小組提級調查，查明火災起因是大禮堂修繕工程屋頂防水施工作業中，施工人員違規使用液化石油氣噴槍，高溫烘烤防水捲材，令下方木材屋面起火。

調查組建議對校方、大禮堂修繕工程的設計、施工、監工、檢測單位及有關人員存在的違規問題，由相關部門依法作出行政處罰。中紀委亦報請中央批准對河南省政府黨組成員、副省長宋爭輝予以誡勉。河南省紀委監委對省教育廳黨組書記、廳長毛杰，河南大學黨委書記季波等26人給予黨紀政務處分；對涉嫌職務犯罪的河南大學後勤集團總公司副總經理齊濤等5人移送司法機關依法處理。