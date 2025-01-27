現身釣島周邊華船創新高 日本海上保安廳加強應對

【本報綜合報道】日本早前公布，去年366天當中、中國海警船有355天駛入具主權爭議的釣魚島周邊海域，創下2008年有紀錄以來的新高。海上保安廳將持續推動強化警備，包括增加15艘大型巡邏船應對。

2029年前 巡邏船增至91艘 海上保安廳長官瀨口良夫在例行記者會上說，雖然是無法預料的嚴峻狀況，但海上保安廳會跟相關部會合作冷靜因應。據悉，日方將增派大型巡邏船應對，並在2029年度前，將巡邏船總數增加到91艘。

海上保安廳此前指出，從去年6月後，可以看到所有的中國海警船上都搭載疑似機炮的物體。在釣魚島列嶼周邊海域航行的中國海警船幾乎都是4艘編組。相關人士透露，去年12月6日首度確認4艘中國海警船上全數配備大型76炮。