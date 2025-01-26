特朗普來勢洶洶 南美三國謀對策

南美洲國家正謀求應對特朗普上台可能帶來的挑戰，首先當然是巴西的盧拉政府。

在特朗普第一個總統任期中後段上任的巴西總統，是和他關係友好、右派的博爾索納羅，2023年左派的盧拉回朝，由於他一直加強與中國及俄羅斯在金磚體系下合作，特別引入中國的資金搞基建及投資，使巴西漸漸脫離世界銀行及國際貨幣基金組織的控制，加上美國和巴西是農產品及自然資源出口的競爭大國，使美國對巴西愈來愈沒有投資興趣。盧拉政府希望可以和美國的政治干預及經濟影響力保持距離，特朗普對巴西也沒有掣肘及揮舞關稅大棒的空間，這對巴西的獨立發展有利，在金磚體系下也有巨大的發展空間。

馬杜羅政府勢被打壓 此外，如今最有可能遭特朗普政府打壓的，是委內瑞拉的馬杜羅政府。委內瑞拉是世界上發現石油儲備最多的國家，早就成為美國虎視眈眈的獵物，特朗普在2019年曾支持委國反對派瓜伊多當臨時總統，挑戰當選的馬杜羅，如今特朗普又要上場對付去年當選連任的馬杜羅。

不過，美國軍方及中央情報局，鑑於2020年支持約300名在哥倫比亞的委內瑞拉武裝分子，聯同兩名美軍特種部隊成員藉海路入侵委國失敗，而且馬杜羅掌權以來一直得到軍方支持，再加上俄羅斯有部隊在委國駐守，特朗普政府應該不會使用軍事入侵手段。而雖然拜登政府一度為了平抑國際油價，放寬對委內瑞拉石油輸出的制裁，但如今委國仍然面對美國制裁，80%人民生活在貧窮線下，馬杜羅政府是依靠中國、俄羅斯的經濟支援，才得以延續，更希望可盡快成為金磚體系的成員國，以改善經濟困境。看來，委內瑞拉的命運，將由中俄與美國博弈的結果決定。

至於目前最希望靠攏美國的南美國家，就是阿根廷，總統米萊早在前年12月就拒絕加入金磚體系，以討好拜登政府，他更獲邀參加特朗普的總統就職典禮，事後米萊公開表示，為了能夠與美國達成自由貿易協定，必要時可以放棄阿根廷在南美「南方共同市場」的成員國身份。

米萊極希望可以向美國政府或金融機構借貸，以穩定阿根廷貨幣和經濟，但美國政府及大金融企業根本不會承擔這巨大風險，而特朗普亦不會簽訂自由貿易協定，讓阿根廷的廉價農產品及自然資源入口美國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻