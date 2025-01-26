嗅探犬北美發現2新種松露

【本報綜合報道】美國傳媒上周四報道，北美洲近日發現兩款新品種松露，作為稀有的「廚房鑽石」，相信在飲食界具經濟潛力，均由經過特殊訓練的松露嗅探犬建功。論文已在國際真菌學期刊《Mycologia》刊登。

一款松露獲命名為Tuber canirevelatum，意思是「狗發現的」。另一款松露同樣由松露嗅探犬發現，以發現地、美國坎伯蘭（Cumberland Plateau）高原而得名Tuber cumberlandense。它曾被當成其他松露品種出售，但最新分析顯示屬新品種的北美本土松露，與宿主白橡樹有共生關係，會從樹根生長並為樹木提供營養。

均具芳香化合物 松露獵人馬丁（Lois Martin）檢獲兩種松露後，相信屬新品種，於是把樣本寄到密歇根州立大學農業與自然資源學院植物、土壤和微生物科學系副教授博尼托（Gregory Bonito）的實驗室鑑定，分析證明，兩款新品種松露與一些著名的可食用歐洲松露品種具有相似芳香化合物，正是各國饗客願意為之高價購買食用的獨特香氣。