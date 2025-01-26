4億年化石藏地磚 遼寧母女散步揭穿

內媒上周六報道，中國遼寧省大連市甘井子區一對母女近日散步時，偶然發現腳下地磚上的圖案似是生物化石，遂通知相關部門處理。經專家初步鑑定，這些地磚竟然藏有大量4億年前的奧陶紀化石，成為這對幸運母女農曆新年前的最大驚喜。

宋女士和就讀中學初三的女兒李煜坤早前路過一間酒店門前，李煜坤目光被腳下地磚吸引，湊近一看發現上面的圖案神似鸚鵡螺，連忙喊道「媽媽，這上面好像有化石！」兩人經拍照查資料確認後，通知相關部門。

未獲列入重點保護名錄 遼寧省地質勘查院專家趕赴現場鑑定，指這些化石形成於距今約4.4億至4.8億年前的奧陶紀，包括角石、鸚鵡螺、海百合等古老生物，形態各異，清晰可見。該些化石具有豐富科普價值，為市民提供近距離了解數億年前古生物樣貌的機會，由於在中國分布廣泛且數量較大，故未獲列入重點保護名錄。

此次發現化石的地磚是酒店在7至8年前，用閒置建材製成後鋪設。專家指，這些化石原本保存在地層岩石中，被加工成石板後得以保存，在大連復州灣到長興島一帶以及旅順，存在許多類似藏有化石的石灰岩。專家亦提醒，許多建築材料都可能有化石，市民若發現可疑化石，不要私自採集破壞，應主動報告自然資源主管部門。本報綜合報道