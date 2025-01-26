濟航空難 引擎尋獲候鳥血漬羽毛
【本報綜合報道】南韓國土交通部昨日公布濟州航空波音737-800客機空難的調查進展，顯示飛機「黑盒」在務安機場控制塔發出鳥擊警告後一分鐘停止運作，調查人員在引擎內發現了屬於黃嘴天鵝的羽毛和血漬。
調查人員表示，正在按時區同步對黑盒和交通管制通訊紀錄等數據進行分析，以確定客機運作情況、外部影響，以及飛機和引擎是否有異常等，預計還需時數月進行詳細分析和驗證。客機兩個引擎都發現新的羽毛和血漬，基因分析顯示屬於南韓最常見的冬季候鳥黃嘴天鵝，它是群居性較強烏類，通常成群飛行。目前不清楚有多少隻鳥或是否有其他種類的鳥，會拆卸引擎檢查狀況並收集更多樣本。國土交通部將按規定，下周一向國際民航組織（ICAO）提交初步調查報告。
韓亞航空空巴引擎故障 取消起飛
此外，韓亞航空一架空中巴士A330客機凌晨在泰國清邁機場準備起飛時，疑因引擎故障，緊急取消起飛。韓亞航空表示，正檢查引擎的異常程度，給乘客帶來的不便深表歉意。
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