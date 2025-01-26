濟航空難 引擎尋獲候鳥血漬羽毛

【本報綜合報道】南韓國土交通部昨日公布濟州航空波音737-800客機空難的調查進展，顯示飛機「黑盒」在務安機場控制塔發出鳥擊警告後一分鐘停止運作，調查人員在引擎內發現了屬於黃嘴天鵝的羽毛和血漬。

調查人員表示，正在按時區同步對黑盒和交通管制通訊紀錄等數據進行分析，以確定客機運作情況、外部影響，以及飛機和引擎是否有異常等，預計還需時數月進行詳細分析和驗證。客機兩個引擎都發現新的羽毛和血漬，基因分析顯示屬於南韓最常見的冬季候鳥黃嘴天鵝，它是群居性較強烏類，通常成群飛行。目前不清楚有多少隻鳥或是否有其他種類的鳥，會拆卸引擎檢查狀況並收集更多樣本。國土交通部將按規定，下周一向國際民航組織（ICAO）提交初步調查報告。