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西班牙搗華人跨國賣淫集團
西班牙警方上周五公布，成功破獲一個華人跨國賣淫團夥，拘捕30名疑犯及救出33名受害者。組織名為「天下社」（Tian Xia She），他們誘騙年輕女性，賣給希臘、西班牙和美國賣淫集團，迫使女子必須每天24小時待命賣淫。（綜合報道）
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