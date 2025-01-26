西班牙搗華人跨國賣淫集團

西班牙警方上周五公布，成功破獲一個華人跨國賣淫團夥，拘捕30名疑犯及救出33名受害者。組織名為「天下社」（Tian Xia She），他們誘騙年輕女性，賣給希臘、西班牙和美國賣淫集團，迫使女子必須每天24小時待命賣淫。（綜合報道）