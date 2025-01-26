兩岸國際

哈馬斯用4以女兵換200巴人

哈馬斯昨日釋放4名以色列女兵人質，交換以方放走200名巴人。以色列總理內塔尼亞胡不滿意哈馬斯放人名單，原因是以方希望哈馬斯首先釋放所有平民，然後才釋放女兵，但與軍方高層開會後最後決定接受。（綜合報道）
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