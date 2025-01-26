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伊朗革命衞隊 傳逼航經船入領海
革命衞隊在波斯灣進行演練。
【本報綜合報道】伊朗革命衞隊上周五起在波斯灣舉行大規模海上軍演，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）發警告指革命衞隊試圖強制航經波斯灣船隻駛入伊朗領海。
波斯灣演練
革命衞隊在伊朗南部布什爾省和胡齊斯坦省，以及波斯灣水域演練，發射了地對地導彈、精確打擊無人機、水雷，軍演持續至昨日。
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