美暫停援外支出90天 或影響台烏

國務院文件顯示，魯比奧向所有外交及領事人員發布新指引，要求國務院職員對幾乎所有現有對外援助資金計劃發出停止執行令。報道指出，今次指引的範圍似乎比特朗普的行政命令更廣，暫未知相關行政命令會否影響已撥款的資金或對烏援助。新指引仍留有解讀空間，也列出一些例外，包括埃及和以色列的外國軍事融資將繼續執行，也允許緊急糧食援助、指引發布前的合法開支等，所有決定必須符合相關援助計劃的條款。