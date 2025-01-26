萬斯關鍵一票 助海格塞斯任防長

參議院現時由共和黨控制，共和黨佔過半數的53席，民主黨連同無黨派議員則佔47席。在3名共和黨人倒戈下，參議院最初表決確認海格塞斯提名的票數為50票贊成，50票反對，平手情況下，兼任參議院議長的萬斯投下贊成票，提名最終以51票贊成對50票反對，獲得確認。今次是美國史上第二次需由副總統投關鍵一票確認內閣官員提名，上一次是2017年時任副總統彭斯投贊成票，打破50對50的僵局，確認德沃斯（Betsy DeVos）出任教育部長。