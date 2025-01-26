萬斯關鍵一票 助海格塞斯任防長
【本報綜合報道】美國參議院上周五靠副總統萬斯投關鍵一票打破僵局，確認醜聞纏身的海格塞斯出任國防部長。
參議院現時由共和黨控制，共和黨佔過半數的53席，民主黨連同無黨派議員則佔47席。在3名共和黨人倒戈下，參議院最初表決確認海格塞斯提名的票數為50票贊成，50票反對，平手情況下，兼任參議院議長的萬斯投下贊成票，提名最終以51票贊成對50票反對，獲得確認。今次是美國史上第二次需由副總統投關鍵一票確認內閣官員提名，上一次是2017年時任副總統彭斯投贊成票，打破50對50的僵局，確認德沃斯（Betsy DeVos）出任教育部長。
獲提名後接連爆醜聞
海格塞斯是霍士新聞前主持，去年11月獲特朗普提名後，接連爆出他涉及性侵和家暴的醜聞。海格塞斯上周四出席參議院提名聽證會時，承認曾向指控他於2017年性侵的一名女性支付5萬美元（約39萬港元）保密和解金，但否認任何不當行為。此前，他聲稱事件屬雙方自願行為。另外，海格塞斯前嫂子丹妮爾提交宣誓書，指控他對第二任妻子實施家暴，他否認並駁斥指控是毫無根據、出於政治動機。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：