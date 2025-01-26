阻截非法移民入境 美國加碼派5000精兵

陸軍3師參與 可數日內抵西南部 美國總統特朗普上任後立即宣布接壤墨西哥的南部邊境進入緊急狀態，並派兵阻截非法移民入境。美國國防部官員上周五透露，已準備從精銳作戰部隊中抽調5,000多名士兵部署西南邊境。他們可於數日內到達，以執行特朗普的行政命令。

早前有2,500名美軍士兵在南部邊境，協助海關及邊防局拘留非法入境者。國防部上周三宣布增派1,500名現役軍人至南部邊境，他們隸屬陸軍憲兵、戰鬥工兵及海軍陸戰隊戰鬥工兵，規模以營連級為主。陸軍計劃派出第10山地師師部、第82空降師及第4步兵師各一個旅級戰鬥隊往南部邊境。

海軍陸戰隊可調2500人 擬出動的第82空降師步兵旅級戰鬥隊屬於快速反應部隊，通常用於處理海外重大危機。士兵保持待命狀態準備隨時出動，能在一天內部署到全球任何地方。假如快速反應部隊派往接壤墨西哥邊境，可能只是臨時調動，稍後由另一支旅級戰鬥隊接替。至於可能派遣南部邊境的第4步兵師裝甲旅級戰鬥隊，則配備史崔克裝甲車。海軍陸戰隊內部討論派出多達2,500軍人支援南部邊境，具體數目取決於政府的決定。

有國防部官員表示，最終或調派逾一萬士兵往南部邊境。北方司令部稱，確切的士兵數目仍會有變，有更多消息會公布。派往南部邊境的美軍，將支援加強探測和監視工作，並修復和設置屏障。第10山地師、第82空降師及第4步師的駐地，分別位於紐約州、北卡羅萊納州及科羅拉多州。其中，第10山地師是美國陸軍唯一山地師，與第82空降師同屬第18空降軍。

國土部停允烏難民暫居美 此外，美國國土安全部暫停允許移民暫居美國的計劃，影響烏克蘭、古巴、海地、委內瑞拉和其他國家的移民。自去年4月21日起，美國推出「團結起來支持烏克蘭」計劃。計劃允許烏克蘭難民自入境之日起兩年內在美國生活和工作，前提是他們必須有擔保人。數據顯示，超過15萬烏克蘭人通過計劃進入美國。本報綜合報道