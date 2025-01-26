兩岸國際

台南接連多次餘震 最大5.7級

台灣台南市楠西區上周五晚7時18分發生黎克特制5.3級地震後，至昨日清晨接連出現多次餘震，最大一次達5.7級，屬極淺層地震，多地均能感受到明顯搖晃。氣象署提醒，未來數天仍可能出現大規模餘震。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者