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台南接連多次餘震 最大5.7級
台灣台南市楠西區上周五晚7時18分發生黎克特制5.3級地震後，至昨日清晨接連出現多次餘震，最大一次達5.7級，屬極淺層地震，多地均能感受到明顯搖晃。氣象署提醒，未來數天仍可能出現大規模餘震。（綜合報道）
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