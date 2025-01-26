兩岸國際

市民疑遭報警電話列黑名單

湖南省永州祁陽市有市民的手機電話被110報警電話拉入黑名單，無法打通。祁陽市公安局工作人員上周四回應稱，已關注到相關消息，正在核查中，若發現有人惡意撥打報警電話，涉事者可能受到相應的治安管理處罰。（綜合報道）
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