老翁溺斃酒店泳池 家屬索償188萬

【本報綜合報道】海南省瓊海市一名67歲老翁去年4月到博鰲悅心康養酒店參觀體驗時在泳池內溺斃，期間曾呼叫救命。酒店閉路電視拍下事發一幕，但全程並無工作人員察覺該老翁異常，直到翌日才發現其遺體。死者家屬將酒店等方面告上法庭，索償逾173萬元（人民幣‧下同，約188萬港元），案件將於下月26日在瓊海市法院開庭審理。

瓊海市應急管理局去年底曾發布事故調查報告，認定是一般生產安全責任事故，涉事酒店安全管理制度不完善、閉路電視形同虛設，不及時阻止老翁時×懷進入泳池游泳，導致事故發生。瓊海市綜合行政執法局上月已對酒店罰款50萬元（約54萬港元）。當局認為雖然時男違反酒店規定進入泳池釀成悲劇，但酒店亦需對客人安全提供保障。

職員無看天眼 翌日才見遺體 死者女兒時曉娟表示，查看酒店閉路電視畫面，幾乎所有鏡頭都拍下父親遇溺一幕，但負責監視的工作人員全程與他人通電話，或低頭寫字，根本無看到泳池中的異常情況。家屬入稟法院要求賠償死亡賠償金、喪葬費、遺體運輸費等費用，及公開賠禮道歉。