梅龍高速路塌陷52死30傷 4單位被責令書面檢查

【本報綜合報道】廣東省梅州市梅龍高速大埔路段去年5月1日凌晨發生路陷，23輛車墮坑，造成52死30傷，調查評估報告日前出爐。廣東省紀委省監察廳昨公布對4個責任單位及32名公職人員追責問責的詳情，廣東省交通運輸廳等被責令作出書面檢查。

廣東省交通運輸廳黨組成員、副廳長黃成造被給予了批評教育、責令作出書面檢查，省交通運輸廳副廳級幹部田碧峰被給予批評教育、責令作出書面檢查處理，省交通運輸廳基建管理處處長、一級調研員王璜，省交通運輸廳安全總監、一級調研員劉永忠亦被給予誡勉處理。