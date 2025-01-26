梅龍高速路塌陷52死30傷 4單位被責令書面檢查
【本報綜合報道】廣東省梅州市梅龍高速大埔路段去年5月1日凌晨發生路陷，23輛車墮坑，造成52死30傷，調查評估報告日前出爐。廣東省紀委省監察廳昨公布對4個責任單位及32名公職人員追責問責的詳情，廣東省交通運輸廳等被責令作出書面檢查。
包括省交通運輸廳
廣東省交通運輸廳、省公路事務中心、省交通集團有限公司和梅州市交通運輸局，均被責令作出書面檢查。
廣東省交通運輸廳黨組成員、副廳長黃成造被給予了批評教育、責令作出書面檢查，省交通運輸廳副廳級幹部田碧峰被給予批評教育、責令作出書面檢查處理，省交通運輸廳基建管理處處長、一級調研員王璜，省交通運輸廳安全總監、一級調研員劉永忠亦被給予誡勉處理。
廣東省公路事務中心前黨委委員、副主任汪曉天，因涉嫌其他嚴重違紀違法問題，正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。廣東省公路事務中心、梅州市交通運輸局、廣東省交通集團有限公司、廣東大潮高速公路有限公司、廣東路路通有限公司等多名高層或相關負責人均受處罰。
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