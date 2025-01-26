廣深港跨境高鐵 班次日均逾210列

回鄉路漫漫 春運10天客流破百萬 深圳鐵路昨日公布統計數據，自本月14日開啟春運以來，廣深港高鐵跨境客流已突破100萬人次大關。為滿足香港與內地市民的出行需求，廣深港跨境高鐵列車開行數量日均超210列。

深圳車站相關負責人表示，廣深港高鐵連接香港與深圳、廣州、北京、南昌、上海、長沙、武漢、桂林、貴陽、昆明、成都、汕頭、廈門等城市，構建了四通八達的交通網絡。其中，香港往返北京、上海的高鐵動臥，以夕發朝至的開行模式，為旅客提供了更多元化的出行選擇，極大地便利了兩地間的商務與休閒往來。

本港往返廣東佔逾6成半 1月14日至1月24日，內地搭乘高鐵往返香港的跨境客流累計達100.2萬人次，日均9.1萬人次。其中，香港往返廣東各地市的客流佔66.1%。主要出行方向集中在香港往返深圳、廣州、潮汕等地市。特別是在周末時段，跨境高鐵成為眾多旅客旅遊觀光、探親訪友的重要選擇。

深圳市春運辦表示，春運前10天累計抵深旅客已達288.1萬人次，同比增長11.4%；其中市內各大火車站累計抵深客流188.8萬人次，同比增長12.9%。深中通道亦迎來首個春運考驗，首周日均車流量逾9.5萬車次，仍逐步上漲，預計春節長假總車流約100萬車次，長假後半段將出現返程高峰。

4000套兒童服裝包捐西藏 春節日益臨近，客流進入高峰期。全國鐵路上周五發送旅客1,432.1萬人次，昨日加開2,111列旅客列車。北京昨日迎來春運出京客流最高峰，預計達335萬人次。此外，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部通過應急物資政社協同保障機制，同日會同多個基金會，向西藏定日縣6.8級地震災區捐贈逾4,000套兒童服裝包，包括棉衣、褲子、保暖內衣、手套、帽子、棉鞋等，進一步保障災區兒童溫暖祥和過冬過節。本報綜合報道