困境兒童個資 禁洩露賺流量牟利

【本報綜合報道】民政部上周五指，民政部等18部門近日聯合印發《困境兒童個人訊息保護工作辦法》，要求任何組織和個人不得將困境兒童標籤化，不得利用他們的個人資料博眼球、賺流量，也不得利用其個人資料募捐、直播帶貨等。

辦法明確定義，困境兒童個人訊息是指以紙質、電子或其他方式記錄、能單獨或與其他訊息結合識別他們的各種訊息，不包括匿名化處理後的訊息。有關部門應依法通過收集、儲存、使用、加工、傳輸、提供、公開、刪除等方式，處理困境兒童個人訊息，遵循「誰主管、誰負責，誰處理、誰負責」的原則，並採取嚴格保護措施。網信部門要履行監督管理責任，指導網絡營運者加強網絡訊息篩查排查，如發現披露洩露困境兒童個人訊息，及時採取有效措施糾正，並會同有關部門妥善處置。

民政部門需依法協助保護 辦法又規定，民政部門在組織實施社會救助、慈善幫扶、關愛服務時，要依法保護困境兒童個人訊息，監督指導兒童福利機構等及相關人員提高訊息保護意識。各級工會、共青團以及有關社會組織等展開家庭教育指導、兒童關愛服務活動期間，如需處理困境兒童個人訊息，應限於展開活動所需的最小限度和範圍，並做好相應保護工作。有關部門處理不滿14周歲困境兒童個人訊息，應取得兒童父母或其他監護人同意，並採取嚴格保護措施；處理年滿14周歲困境兒童個人訊息等，亦應取得對方同意並告知其父母或監護人。