首宗涉興奮劑罪案 兩被告囚逾年

【本報綜合報道】反興奮劑中心上周五稱，全國首宗妨害興奮劑管理罪案件近日在內蒙古自治區呼和浩特市一審宣判，兩名被告均判囚逾一年，為《刑法修正案（十一）》妨害興奮劑管理罪自2021年3月1日施行以來的第一案。

欺騙運動員牟利 反興奮劑中心此前調查血液回輸相關案件時，發現吉林體育學院前教學科研人員楊×單獨或夥同內蒙古體育職業學院前教練劉×，引誘、教唆、欺騙即將參加國內重大體育競賽的運動員，以在醫療機構輸血的方式使用禁用方法，並從中牟利。部分違規行為發生在《刑法修正案（十一）》生效後，反興奮劑中心將案件線索移送公安機關，追究其刑事責任。

呼和浩特市中級人民法院一審公開宣判此案，對楊×以妨害興奮劑管理罪，判處有期徒刑1年9個月，並處罰金30萬元（人民幣‧下同，約32萬港元），同時追繳其違法所得的20萬元（約21.5萬港元）；並對劉×以同一罪名判處有期徒刑1年3個月，並處罰金15萬元（約16萬港元）。