假公安呃在日華人 共涉款238萬

【本報綜合報道】台灣台中一個詐騙集團假扮公安欺騙在日華人，以「有違禁品遭上海海關攔下，未依指示報案將會被日方驅逐出境」，甚至還會穿上公安制服開視訊，導致多名華人受騙，涉款約1,000萬元（新台幣‧下同，約238萬港元）。刑事局南部詐欺偵查中心獲報逮捕4人，訊後移送台中地檢署，檢方聲押4人獲准。

穿制服開視訊 32歲的曾男因詐欺案於2021年被判刑2年多，逃亡期間，他與同夥在台中市租下3處套房，透過手機設備架設詐欺機房，以線上協作方式，假扮公安大量發話給在日華人，被害人在恐慌之下只好配合匯款。初步清查機房成立約一年，為免遭注意查緝，詐團採居家辦公、線上協作模式犯罪，已詐騙約25名華人得逞，當中包含3名台灣人。

去年12月底陸續逮捕曾男等4人到案，並查扣手機26支、黑莓卡、針孔攝影機一台、點鈔機、假公安制服、現金160萬元（約38萬港元）及兩輛客車，將曾嫌等4人依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，解送台中地方檢察署偵辦，訊後對曾姓主嫌等4人聲押均獲准。