修錶匠糾黨跨境吞併園區 成緬北「電詐國王」

聚餐遭公安一網成擒 55人被起訴 上海虹口區人民檢察院上月底起訴了55名跨境詐騙犯罪嫌疑人，犯罪集團首要分子曾是一名修錶匠，他召集同伴越過中緬邊界，在緬北地區通過各種詐騙方式，吞併園區各方勢力，成為「電詐國王」。

案情指，陳男初中畢業後接手父親的修理鐘錶攤檔，後因賭博迅速輸光積蓄。曾因開設賭場罪被判拘役緩刑的陳男，召集同伴越過中緬邊界，在緬北木姐地區從事詐騙，包括網戀騙局、刷單、傳播色情影片等不法勾當。陳男憑藉高超學習和領導能力，迅速吞併園區各方勢力，甚至得到當地民團武裝保護。他從一個默默無聞的修錶匠，搖身一變為令人談虎色變的「電詐國王」。在一次團隊聚餐中，陳男等人被公安機關抓獲歸案。

陳男及涉案人士於前年11月，由邊境移交至虹口區檢察院。面對時間緊、證據缺和定罪難三大難題，虹口區檢察院成立跨部門專案組，成功鎖定犯罪集團的核心成員、組織架構、資金流向，查出以陳男為首要分子的「鑫帝」犯罪集團，同步查扣非法所得1,000多萬元人民幣（約1,086萬港元）。去年下半年，虹口區檢察院對55名疑犯分別以詐騙罪，偷越國（邊）境罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，組織他人偷越國（邊）境罪等罪名陸續提起公訴。

中方高層指示猛打電騙 中共中央書記處書記、國務委員王小洪上周五強調，要加強情報研判，強化精準打擊，持續對電訊網絡詐騙犯罪發起猛烈攻勢，做到依法嚴厲懲處。他要求加大通訊領域監管力度，狠抓電話卡源頭治理，採取有效措施攔截涉詐電話和訊息。

王小洪當日出席全國打擊治理電訊網絡詐騙工作視像會議，並發表講話。他要求強化資金鏈治理，有效阻斷涉詐資金轉移通道；加強互聯網企業監管，強化公民個人資訊保護，抓好網上巡查執法，有效清理整治網絡亂象；用心做實反詐宣傳，提高群眾防騙意識和能力；並深化國際執法合作，堅決保護中國公民人身財產安全。本報綜合報道