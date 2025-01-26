首艘純電動執法船列編

海巡10765長23.98米，型寬5.1米，型深1.35米，設計吃水0.5米，最大設計航速每小時22公里，具備100載重噸和20人以下救助能力。全船搭載1096kw·h燐酸鐵鋰電池系統，採用兩台90kw永磁同步推進電機驅動。針對漓江流量小、吃水淺的特殊水文條件進行優化設計，其電驅型直翼推進器可提供360°船舶航向及推進力，船舶綜合控制系統集能量管理、推進控制及監測報警三大功能於一體，性能較常規公務船艇更高。