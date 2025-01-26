台北增部署海軍陸戰隊 防大陸發動「斬首」

台灣海軍陸戰隊增派兵力進駐台北周邊地區，配合憲兵衞戍台北。海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊加入淡水河河防和台北港防衞之列，防範解放軍發動突襲及斬首戰，未來台北衞戍或由憲兵、海軍陸戰隊共同負責。

兩棲偵搜大隊進駐淡水 兩棲偵搜大隊已於月初進駐淡水河相關營區，與陸軍關渡指揮部丶海巡署等單位，共同執行淡水河河防任務。近日，載有兩棲偵搜大隊隊員的M109突擊艇頻頻現身淡水河巡邏。此外，海軍陸戰隊66旅肩負台北港等關鍵基礎設施的安全任務。台北地區防務過去長期由憲兵指揮部負責，但評估及檢討安全形勢後認為有必要加強。

作為戰略預備隊，海軍陸戰隊可根據命令機動投入各地區防衞作戰。海軍陸戰隊66旅步兵營2017年正式進駐台北北投的政戰學校校區，成為除憲兵部隊外，首個進駐台北市區的作戰部隊。台灣海軍兵力結構及編制未來一年將有重大調整，除整合反艦導彈部隊、導彈快艇部隊、海洋監偵等單位，還會成立濱海作戰指揮部。海軍陸戰隊將捨棄笨重裝備，朝快速機動部署、強化火力打擊方向調整。

台灣陸軍第10軍團炮兵第58指揮部成為接裝首批美製M142高機動多管火箭系統的部隊，陸軍司令呂坤修勉勵官兵積極學習，持續強化專業技能。他強調，新式裝備接裝與訓練規劃，對提升部隊整體戰備能力至關重要，應妥善規劃、落實執行，確保新式裝備能發揮最大作戰效能。

美國總統特朗普近日受訪表示，有信心可以藉由談判與中國大陸達成協議，防止台海衝突爆發。特朗普形容中國是「極具野心的國家」，但稱美國處於有利地位，可以阻止中國擴張領土。

對於會否就台灣與經貿問題和大陸達成協議時，特朗普則表示：「我可以做得到，因為我們擁有他們想要的東西，我們擁有一桶金。」本報綜合報道