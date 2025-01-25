收藏家斥6億巨資 建博物館展教育史

足迹遍布大江南北 拯救中國千載文脈 內媒周三報道，江蘇徐州市一名男子30年來收藏超過8,000套、4萬件古代教育類藏品，近年更花費5.5億元（人民幣‧下同，約6億港元）在山東濟寧曲阜市建造一座博物館，成為全國目前規模最大、館藏文物最多的中國教育歷史主題博物館。

耗時30年 珍藏4萬件 今年55歲的劉曉出生於桃李芬芳的教育世家，1994年開始收藏之路，90年代初開始收藏書畫。其足迹遍布大江南北，獨自搶救、收藏和保護大量教育文物，當中有400多件孤品及珍品，如中國史上最後一位狀元劉春霖在蓮池書院學習時的殿試模擬試卷；中國目前發現最早的1898年長老會登州女文會學館畢業證書等。

不惜借錢買入鎮館之寶 其中最令劉曉激動的是鎮館之寶、中國當代著名佛學大師趙樸初先人狀元趙文楷的殿試試卷，是他在2006年經查閱相關文獻資料，從紙張、印迹等細節斷定網民手持的是真品，又向母親借錢才能以100萬元（約108萬港元）購入。

劉曉2020年3月開始籌建「希曉古今教育博物館」，去年8月建成開放，全部由他個人投資負責，更身兼館長。關於資金來源，劉曉表示早年收藏的部分書畫和銀幣近年價格暴漲千倍，所以從中獲利不少。他希望遊客透過館內文物重溫中國教育千載文脈，了解發展變遷的歷史。本報綜合報道