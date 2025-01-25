闖英舞蹈班殺3童 18歲兇手判監52年

英國利物浦刑事法院周四就去年夏天兒童舞蹈班襲擊案宣判，殺害3名女童的18歲兇手魯達庫巴納（Axel Rudakubana）判處52年監禁。法官表示，魯達庫巴納犯案時未滿18歲，因此無法判處終身監禁，但他必須完成52年刑期方可考慮假釋，而他很可能永遠無法獲釋。

案發在去年7月29日，當時只有17歲的魯達庫巴納闖入默西賽德郡紹斯波特一個兒童舞蹈班持刀傷人，導致3名6歲至9歲女童死亡，8名兒童和兩名成人受傷。其中兩名死者各有超過80處刀傷，一人更近乎身首異處。

沉迷暴力 不涉恐怖主義 案件觸發多地騷亂和警民衝突，首相施紀賢形容案件是暴行，強調須重新制訂法律應對暴力威脅。檢察官指，魯達庫巴納沉迷暴力和種族滅絕，但沒有受到任何特定政治或宗教啟發，因此不涉及恐怖主義。

魯達庫巴納的罪名包括3項謀殺、10項謀殺未遂，以及管有刀具、蓖麻毒素等。他在庭審期間以不適為由要求接受治療並大喊，因擾亂秩序而帶離法庭。魯達庫巴納行兇用的刀具在電商平台亞馬遜購得，亞馬遜快遞員指收貨人年齡貌似25歲以上，會調查魯達庫巴納如何繞過網購年齡認證。警方還在魯達庫巴納家中，發現來歷不明的砍刀和弩箭。

為了防止未成年人買刀，電商平台將執行更嚴格的身份檢查。亞馬遜英國分公司發言人稱，如果有人購買刀具，會使用可靠的身份驗證服務來檢查姓名、出生日期和地址等詳細資訊，並要求上門送貨的快遞員驗證收件人年齡。

倫敦漢超市施襲釀5人傷 此外，倫敦南部一間超級市場周四早上發生傷人案，5名男子受傷，年齡20多至50多歲。一名30歲男子涉嫌嚴重傷人及持有攻擊性武器被捕，他受傷送院治理。初步調查相信所有人互不相識，不對公眾造成更廣泛風險。本報綜合報道