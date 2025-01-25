韓檢方申延尹錫悅拘留期遭拒

南韓檢察機關戒嚴特別調查本部昨日申請延長拘留總統尹錫悅到2月6日，遭首爾中央地方法院拒絕。高級公職人員犯罪調查處一直向首爾西部地方法院申請拘留令，理由是法院對尹錫悅住所擁有管轄權，但檢察機關認為對內亂案件擁有管轄權的法院應為首爾中央地方法院。（綜合報道）