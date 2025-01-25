1月25日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月25日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
韓檢方申延尹錫悅拘留期遭拒
南韓檢察機關戒嚴特別調查本部昨日申請延長拘留總統尹錫悅到2月6日，遭首爾中央地方法院拒絕。高級公職人員犯罪調查處一直向首爾西部地方法院申請拘留令，理由是法院對尹錫悅住所擁有管轄權，但檢察機關認為對內亂案件擁有管轄權的法院應為首爾中央地方法院。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250125-0125_00180_029/韓檢方申延尹錫悅拘留期遭拒
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc