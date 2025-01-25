美加州撥195億支援山火災區

美國加州洛杉磯山火持續，周三開始燃燒的休斯大火已燒毀超過40平方公里土地。加州州長紐瑟姆周四簽署立法撥款25億美元（約195億港元），支援災區應變與復原，總統特朗普亦視察災區。預計南加州本周末將會迎來本月首次降雨，有助撲滅火勢，但可能引發山泥傾瀉。（綜合報道）