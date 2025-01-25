以要求黎南撤軍增30日緩衝期

【本報綜合報道】以色列與黎巴嫩真主黨去年11月27日達成60天停火協議期限將至，以色列國防軍須在下周日前撤出黎巴嫩南部。以色列已要求美國給予額外30天時間撤軍，真主黨堅持如果以色列繼續留在黎巴嫩南部，將視為公然違反協議，侵犯黎巴嫩主權。

特朗普不願給予 美國和法國正在與以色列和黎巴嫩官員討論以色列押後撤軍問題，知情人士透露只要其他各方同意，法國認為延期沒有問題。美國總統特朗普不願意給予30天緩衝期，希望以色列下周日前完成全部撤軍。但以色列駐美大使邁克爾‧赫爾佐格（Michael Herzog）認為兩國會就此事「達成諒解」，並允許延期，總理內塔尼亞胡周四晚上就撤軍日期召開安全內閣會議。

按照停火協議，以軍必須退出黎巴嫩南部所有據點，移交黎巴嫩軍隊，同時真主黨必須撤退至利塔尼河以北，距離以色列邊境約30公里。以色列近期認為黎巴嫩軍隊部署速度太慢，因此延遲以軍撤退。黎巴嫩總統奧恩一直與美國和法國保持聯繫，敦促他們確保以色列按時撤軍。