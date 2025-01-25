烏料朝將增兵庫州 150枚短程導彈援俄

特朗普冀盡快與普京會面商終戰 烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫周四預計，北韓本年將向俄羅斯提供150枚KN23短程彈道導彈，並派遣更多援軍至庫爾斯克州。美國總統特朗普希望盡快與俄羅斯總統普京會面，以終結俄烏戰事。

布達諾夫表示，北韓過去3個月向俄羅斯供應120門M1989自走炮、120套M1991多管火箭系統。由於兩款武器庫存充足，預料俄羅斯今年會接收更多。布達諾夫指出，170毫米口徑的M1989自走炮威力強大，而240毫米口徑的M1991多管火箭系統在前線製造很大麻煩。至於KN23導彈數量，俄羅斯去年獲得148枚。布達諾夫相信，援俄北韓士兵會在庫爾斯克、布良斯克州發射遠程武器攻擊烏克蘭，並繼續指導操作北韓製武器的俄軍。隨着新一批北韓士兵抵達庫爾斯克，將強化俄軍的遠程火力。

朝援軍或兩個月到達 布達諾夫並未提供北韓增派的援軍人數及抵達時間等細節，但《紐約時報》援引美國匿名官員消息稱，北韓援軍可能在兩個月內到達。

《紐約時報》又指，庫爾斯克戰場的北韓士兵幾乎在沒有裝甲支援下進攻，他們人數之多令烏軍消耗大量彈藥。惟布達諾夫對北韓士兵的戰術嗤之以鼻，認為他們不過是生物機械人。南韓聯合參謀本部推測，北韓向俄羅斯派兵已過了近4個月，傷亡及俘虜人數可能增加，朝方或加快準備增派援軍。

俄指普京準備好通話 特朗普指出，戰爭導致數百萬生命犧牲，美國正尋求和平解決。他又說，烏克蘭總統澤連斯基表明準備好達成協議終戰。對於特朗普日前威脅除非俄羅斯結束戰事，否則實施新制裁，克里姆林宮發言人佩斯科夫指俄方非常密切地關注所有言論，暫時留意不到有新內容，特朗普在首個總統任期都經濟訴諸制裁，他喜歡制裁。佩斯科夫亦透露，普京已準備好與特朗普通電話，莫斯科正等待華盛頓方面的訊息。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫周四預計，北韓本年將向俄羅斯提供150枚KN23短程彈道導彈，並派遣更多的援軍至庫爾斯克州。美國總統特朗普希望盡快與俄羅斯總統普京會面，以終結俄烏的戰事。本報綜合報道