約翰‧甘迺迪遇刺案 將全面解密

亦將解密馬丁路德‧金案

特朗普指示司法部長和國家情報總監於15天內提交全面解密約翰甘迺迪遇刺案文件的計劃，並於45天內提交完全解密羅拔‧甘迺迪遇刺案、馬丁路德‧金遇刺案文件的計劃，約翰‧甘迺迪於1963年11月22日在德州達拉斯遇刺身亡，終年46歲。1992年通過的《約翰‧甘迺迪總統遇刺資料收集法》明定，2017年10月26日前要公開所有檔案，除非總統可證明有延長保密的必要。特朗普首個任期內，以及前總統拜登都曾延長保密，拜登2022年12月解密一批檔案後，99%的相關檔案都已解密。