特朗普：企業不在美生產 將須繳納關稅

跨黨議員提動議 圖撤華最惠國待遇 美國總統特朗普周四揚言，如果企業不在美國生產產品，將面臨數千億甚至數萬億美元關稅。特朗普又稱，寧願不對中國加徵關稅，但關稅是一個很有力手段。有美國跨黨派議員向參眾兩院提出法案，尋求撤銷給予中國的最惠國待遇，分階段徵收巨額關稅，並終止對低價值中國進口產品的小額免稅待遇。

特朗普在世界經濟論壇2025年年會發表視像演講，促請全球企業到美國生產產品，否則必須繳納不同數額的關稅，如此一來美國國庫進數千億美元甚至數萬億美元。他還承諾，下調在美國生產產品的企業稅至15%。特朗普同時批評歐盟關稅太高，與美國貿易逆差太大，對美國非常不公平，將採取措施解決。

稱寧與華公平貿易不徵關稅 特朗普日前揚言下月1日將對中國商品徵收10%關稅，他改口稱可與中國就公平貿易行為達成協議，寧願不對華徵收關稅。

美國國會於2000年批准給予中國永久正常貿易關係，為其加入世界貿易組織鋪平道路。特朗普周一上任後，發備忘錄要求內閣評估中國永久正常貿易關係地位的立法。共和黨眾議員穆理納（John Moolenaar）與民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi）共同提出《恢復貿易公平法案》（Restoring Trade Fairness Act），是首個旨在撤銷中國永久正常貿易關係地位的跨黨派法案，共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）和班克斯（Jim Banks）同日在參議院提出相應立法提案。

分階段加關稅 停低價貨免稅 《恢復貿易公平法案》要求終止每年重新認證的中國永久正常貿易關係地位，把非戰略商品最低35%關稅和戰略商品最低100%關稅編入法律。關稅將在5年內分階段實施，第一年為10%，第二年25%，第4年50%，第5年為100%。法案還會終止對某些「涵蓋國家」的小額豁免，包括中國。穆理納指出，《恢復貿易公平法案》能保障美國國家安全，增強供應鏈韌性。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評，法案損害中美利益，部分美國政客開歷史倒車，企圖將中美經貿關係拖回冷戰時期。中國外交部發言人毛寧表示，中美經貿合作是互利共贏，如果雙方有分歧和摩擦，應當通過對話和協商來解決。貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方的利益，也不利於世界。本報綜合報道