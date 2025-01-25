去年國內遊56億人次 花6萬億元

【本報綜合報道】文化和旅遊部周三公布，去年國內出遊人次達56.15億，比前年同期增加7.24億，同比增長14.8%。其中，城鎮居民國內出遊人次有43.7億，同比增長16.3%；農村居民國內出遊人次有12.45億，同比增長9.9%。

分季度來看，一季度國內出遊人次有14.19億，二季度有13.06億，三季度有15.12億，四季度有13.78億，同比增長分別均逾10%。去年國內遊客出遊總花費5.75萬億元（人民幣‧下同，約6.15萬億港元），比前年增加8,400億元（約8,987億港元），同比增長17.1%。其中城鎮居民出遊花費佔大部分，同比增長18%；農村居民出遊花費未逾萬億元，同比增長12.2%。

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