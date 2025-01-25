春節口岸出入境爆棚 料全國日均客流185萬

國家移民管理局預測指，今年春節假期全國口岸將迎來新一輪出入境客流高峰，日均出入境人員將達185萬人次，較去年春節假期增長9.5%。預計出境客流高峰主要集中除夕至正月初二，入境客流高峰主要集中在正月初六至初七。

大型國際空港口岸出入境客流略有增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都天府機場日均出入境人員預計分別達到4.2萬、9.5萬、4.8萬、1.9萬人次。

料羅湖日均出入境達20萬 毗鄰港澳陸路口岸客流相對平穩，預計客流高峰主要集中在正月初三至初五，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均出入境人員預計將達到31萬、9.9萬、11.3萬、7.1萬人次；深圳羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、皇崗口岸預計日均出入境人員將達到20萬、17萬、12萬、9萬、5萬人次。

國家移民管理局日前專門部署做好春節假期口岸邊防檢查工作，要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測，及時發布本口岸出入境客流訊息，為出入境人員行程安排提供參考；確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；穩妥做好高峰期客流疏導和交通配套綜合保障，共同確保口岸通關安全高效順暢；廣大中外出入境旅客出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件和簽證簽注是否有效。

節前全國農產品庫存增加 商務部副部長盛秋平表示，節前全國生活必需品市場供應充足，價格整體平穩，切實保障春節期間的消費需求。本月中旬，全國200家大型農產品批發市場糧食、食用油、豬肉、雞蛋、蔬菜等庫存較2024年底有不同幅度增加。為了保障春節期間的便民服務，各地將引導商貿流通企業節日期間正常營業，鼓勵重點商超適當延長營業時間；推動農批農貿市場、商超電商、外賣速遞企業能開盡開，保障市場供應平穩。本報綜合報道