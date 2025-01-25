去年內地近五千人涉騙醫保被起訴

【本報綜合報道】最高人民檢察院周四公布，去年全國檢察機關共起訴逾4,700人涉醫保騙保犯罪，醫保騙保犯罪手段多樣、花樣翻新，嚴重侵害醫保基金安全，需綜合施策、深化治理。國家醫保局同日發布通知，要求確保各統籌地區醫保數據工作組全面覆蓋，定期向定點醫藥機構公開醫保基金數據。

檢察機關辦案發現，個別醫療機構招攬、利誘群眾通過虛假診療、虛假住院、虛增耗材等方式騙取醫保資金。一些不法分子超量、重複開藥倒賣，滋生醫保「回流藥」黑色產業鏈。個別參保人員隱瞞工傷、車禍等非醫保支付情形騙取醫保資金，甚至直接冒用他人醫保訊息就醫報銷。檢察機關提醒，民眾在享受醫療保障待遇的同時，要進一步增強法治觀念、提高警惕，避免被不法分子利用。

國家醫保局發布的《關於建立醫保數據工作組更好賦能醫療機構發展的通知》指出，醫保數據工作組有利防止由於不合理行為導致基金跑冒滴漏。工作組主要負責醫保數據的審核分析、定期公布和醫療機構的意見收集，將面向統籌地區內所有定點醫療機構「亮家底」，包括醫保基金收支情況等。工作組要根據國家統一要求，按月公布數據，暫時不具備條件的可按季度公布，應於今年3月31日前至少公布一次數據。