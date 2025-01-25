內地版絕命毒師 副教授改囚15年

【本報綜合報道】湖北省高級人民法院去年12月對湖北武漢製毒案再審宣判，以走私、販賣、運輸、製造毒品罪，改判楊朝輝無期徒刑、張正波有期徒刑15年，馮靜、鮑俊喜維持二審原判有期徒刑8年。張正波是華中科技大學前副教授，因此被稱為中國版「絕命毒師」。

歷多次重審改判

經查，2014年1月至2015年6月，張正波夥同楊朝輝、馮靜、鮑俊喜等人製售國家管制的一類精神藥品110多公斤。2015年6月，武漢海關緝私局會同湖北公安禁毒部門成功破獲該案。2017年，武漢市中級人民法院以走私、販賣、運輸、製造毒品罪，判處楊朝輝死緩，張正波無期徒刑，馮靜、鮑俊喜有期徒刑各15年。案件其後多次重審並改判，至2023年，湖北省高級人民法院二審改以非法經營罪，分別判處楊朝輝有期徒刑13年、張正波有期徒刑11年，鮑俊喜和馮靜有期徒刑各8年。