深圳日童學校外被殺 行兇者罪成判處極刑

法院戒備提升 日駐廣州總領事赴旁聽 廣東省深圳市日本人學校學生遇襲身亡案，昨日在深圳市中級人民法院一審宣判，被告鍾長春（45歲）故意殺人罪成判處死刑。法院開庭前，大批日本記者在外聚集守候，現場戒備森嚴。

早上8時30分，警車車隊迅速駛入法院，上空有直升機盤旋監控，有警員帶同警犬在法院附近巡邏。案件在早上10時30分開審，日本駐廣州總領事貴島善子到場旁聽，但禁止記者入內。庭審經過休庭後於下午續審，作出判決後宣布結束。日本外務省公布審判細節，法院指被告為了博取網上關注而購買刀具，殺害無辜兒童，事後還致電傳媒，性質極其惡劣，犯故意殺人罪，依法判處死刑。判詞沒有提及日本，亦無指出被告是否針對日本人施襲。

加強保安 日僑民仍恐慌 日本駐華大使金杉憲治表示，被告在庭上稱希望與受害人家屬、律師及日本大使館對話。日本外務省官員指，在庭審中得悉被告部分行兇動機，將繼續敦促中方採取措施，確保日本公民安全。鍾長春是江西人，案發時無業居於東莞。案發在去年9月18日「九一八事變」93周年當天，10歲死者早上步行回校時在校外遇襲，延至翌日不治。中國外交部曾指案件是偶發個案，強調會確保所有在華外國公民安全。

中國各地的日本人學校事後加強保安，但日本僑民仍感到恐慌。一名兒子就讀深圳市日本人學校的男子透露，兒子不時夢見遇襲，並經常在半夜大哭。校方增加保安人數，在出入口安裝金屬探測器，訪客入內須登記，學生乘校車回校已成為常態。

在華日本人去年接連成為襲擊對象，去年6月一對母子在江蘇省蘇州市受襲，阻止行兇的校車保姆胡友平中刀不治。案件周四已在蘇州市中級人民法院一審，被告周加勝故意殺人罪成判處死刑。本報綜合報道