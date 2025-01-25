寶林茶室食物中毒案 店長妨礙稽查罰73萬

【本報綜合報道】台灣台北市去年發生寶林茶室食物中毒案，導致6人死亡、27人受傷。台北市衞生局周三表示，檢方調查發現店長王順德故意藏匿受害食客食用的粿條，又謊稱已無同批食材，涉嫌違法妨礙稽查，將重罰300萬元新台幣（約73萬港元）。

故意藏匿證據 謊稱有冰存 台北地檢署周二已依違反食品安全衞生管理法、刑法過失致死、過失傷害等罪名，起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德和廚師等5人。台北市衞生局表示，去年3月派員前往寶林茶室調查時，王順德曾示意廚師將涉事粿條藏起後丟棄，又向稽查人員虛偽陳述，謊稱粿條都有冰存，而不是放置於常溫。當局認為，由於業者惡意隱瞞事實，規避、妨礙人員稽查，已違反相關法規，將進行罰款。

檢方調查發現，多名涉案人員未依照標示方式冷藏保存粿條，隨意將已拆封的粿條以常溫放在桌面下方層架的置物籃內，旁邊正是地面及水溝，且因廚房環境悶熱潮濕，符合病菌和邦克列酸毒素產生，令食材受到污染，導致多名食客死傷。